«Это Айк»: Медведев показал подарок президента Туркменистана
Премьер-министр России опубликовал в одной из соцсетей видео с щенком Алабая.
© Видео: Дмитрий Медведев, Facebook © Фото: Дмитрий Медведев, Facebook
Видео с щенком пятнистого Алабая появилось на странице премьер-министра России Дмитрия Медведева в Facebook.
Собаку ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в мае.
«Это Айк, ему 4 месяца, обживается в Горках», - написал в комментарии к посту Медведев.
В 2017 году Гурбангулы Бердымухамедов сделал такой же подарок президенту России Владимиру Путину. Щенка назвали Верный.