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Автомобиль протаранил террасу оживленного бара в Испании

Дарья Михалина
15:03 11.08.2019
Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
© Видео: linformatiu_tve, Twitter © Фото: CPU_Police, twitter

В испанском городе Жирона автомобиль врезался в террасу бара в тот момент, когда она была заполнена посетителями. В результате инцидента как минимум десять человек пострадали. Среди раненых значится одна четырехлетняя девочка.

На место незамедлительно прибыли медики. Ребенка доставили в одну из испанских больниц на вертолете.

По данным полиции, водитель, чей автомобиль влетел в террасу, был трезв. Точные причины аварии не известны.

Полицейские проводят расследование инцидента, сообщает издание El Pais.

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