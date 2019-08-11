Автомобиль протаранил террасу оживленного бара в Испании

В испанском городе Жирона автомобиль врезался в террасу бара в тот момент, когда она была заполнена посетителями. В результате инцидента как минимум десять человек пострадали. Среди раненых значится одна четырехлетняя девочка.

На место незамедлительно прибыли медики. Ребенка доставили в одну из испанских больниц на вертолете.

По данным полиции, водитель, чей автомобиль влетел в террасу, был трезв. Точные причины аварии не известны.

Полицейские проводят расследование инцидента, сообщает издание El Pais.