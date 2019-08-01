В США утвердили нового постпреда при ООН

В среду, 31 июля, Сенат Конгресса США утвердил на должность нового постоянного представителя США при ООН Келли Крафт. Она является первой женщиной, которая с 2017 года заняла должность посла Соединенных Штатов в Канаде. За ее новое назначение проголосовали 56 сенаторов, против ее кандидатуры были 34 члена Сената. Теперь слово за Дональдом Трампом, который должен подписать указ о ее назначении, сообщает РИА Новости.

Осенью 2018 года подала в отставку Никки Хейли, которая занимала должность постпреда США при ООН с 21 января 2017 года. С 1 января 2019 года исполняющим обязанности постоянного представителя США при ООН стал Джонатан Коэн.