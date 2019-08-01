Суд арестовал на два месяца убийцу девушки-блогера в Москве

Никулинский суд Москвы арестовал на два месяца Максима Гореева, которого обвиняют в убийстве девушки-блогера. Тело погибшей с перерезанным горлом было обнаружено в чемодане на западе Москвы.

На допросе подозреваемый сознался в содеянном, раскаялся и пообещал сотрудничать со следствием. Свой поступок мужчина объяснил местью за постоянные упреки и издевательства со стороны девушки.

Убитая девушка по имени Екатерина оказалась врачом по образованию, а в Instagram на нее было подписано более 80 тысяч человек. В Москву она вернулась около недели назад после путешествия на греческий остров Корфу.

Отец подозреваемого рассказал, что у сына были серьезные проблемы с психикой, которые начались после его увлечения пластическими операциями.