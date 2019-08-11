«Украине зажгли красный свет»: в Госдуме прокомментировали возможность вступления Киева в ЕС

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал заявление немецкого политолога Александра Рара о том, что вступление Украины в Европейский союз и НАТО невозможно - эта интеграция приведет к серьезным конфликтам государств Европы с Россией.

«Для старой Европы хорошие отношения с Москвой - залог безопасности и стабильного порядка. Украинский фактор может разрушить всю эту выстроенную организацию. Все прекрасно понимают, что приглашение Украины в НАТО Москва воспримет как угрозу национальной безопасности и без ответа подобные действия не оставит», - цитирует RT депутата.

Он отметил, что вдобавок к этому агрессивная украинская политика только ухудшит ситуацию, а жители Европы уже отвыкли от конфликтов.

При вступлении Украины в Евросоюз и НАТО европейским государствам придется уменьшать льготы, повышать налоги, а также поднимать цены на госуслуги.

«Кормить Киев в случае интеграции в евроатлантическое сообщество придется в самом прямом смысле этого слова, что, без сомнения, выльется в массовые протесты. Так что на пути в европейское будущее для Украины зажгли красный свет на неопределенно долгое время», - подчеркнул Бальбек.

Ранее немецкий политолог сказал, что вступление Украины в ЕС и НАТО невозможно из-за последующего серьезного конфликта с Россией после такой интеграции.