Обладательница титула «Миссис Россия-2019» прокомментировала победу в конкурсе

Победительница конкурса «Миссис Россия-2019» Екатерина Нишанова поделилась своими эмоциями после финала мероприятия.

«Миссис Россия 2019 - не верится, что это финал, вроде шесть месяцев подготовки, столько труда, сил и времени, и так быстро все произошло!» - сообщила она на своей странице в социальной сети Instagram.

Она рассказала, что чувствует счастье, радость и гордость за себя.

«Миссис Россия» - это ежегодный конкурс красоты для жительниц России в возрасте от 22 до 43 лет. Чтобы стать участницей, нужно иметь штамп в паспорте о заключенном браке, а также быть матерью как минимум одного ребенка.

Победа в конкурсе дает право обладательнице титула «Миссис Россия» представлять страну на конкурсе «Миссис Земной шар».