Около 240 тысяч человек отметили Курбан-байрам в Москве

Российские мусульмане отметили в столице праздник Курбан-байрам. По подсчетам столичных властей, в праздничных мероприятиях приняли участие 240 тысяч человек.

«Богослужения проходили на шести площадках - это четыре мечети и площадки вокруг них, и еще две площадки вне мечетей», - cообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков.

Отмечается, что мероприятия прошли организованно, без происшествий. Ограничения для движения машин, введенные утром в городе в связи с праздником, сняты.

Сегодня мусульман с праздником поздравил президент России. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля. По словам Владимира Путина, Курбан-байрам служит единению людей, способствует укреплению добра и милосердия.