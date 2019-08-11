Украинская балерина погибла в страшной аварии в Полтаве

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко Светлана Исакова погибла в ДТП с маршруткой. Об этом сообщил гендиректор театра Олег Орищенко.

Трагедия произошла 10 августа в Великобагачанском районе. По его словам, балерина возвращалась с мужем из отпуска в Италии. Она ехала в маршрутке из аэропорта в Борисполе в Харьков и попала в автокатастрофу.

«После множественных травм, в больнице города Полтавы умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова. Ее жизнь оборвалась на 31-м году жизни», - написал Орищенко.

Генеральный директор театра отметил, что 12 августа станет известно о дате и месте прощания с Исаковой. Он выразил родным и близким артистки соболезнования.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства ДТП.