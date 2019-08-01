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Финляндия ужесточает визовые требования к российским туристам

Ян Брацкий
11:38 01.08.2019
Обновленный перечень требуемых документов будет опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства в ближайшее время.
Финляндия ужесточает визовые требования к российским туристам
© Фото: hutchison, Globallookpress

Финляндия ужесточает визовые требования к российским туристам. С 1 сентября при подаче заявления на получение шенгенской визы у отбывающих на отдых будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке.

В настоящее время требуется только заполнить анкету, предъявить действующий заграничный паспорт, вложить в конверт с документами цветное фото, страховку и квитанцию об уплате визового сбора.

«В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России», - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В обновленный перечень могут войти: документы, подтверждающие гостиничную бронь, и проездные билеты, письменное описание планируемого маршрута, справка с места работы с информацией о размере зарплаты и выписка из банка за три предыдущих месяца.

До этого столь объемный пакет документов запрашивался в исключительных случаях. С чем связано ужесточение правил, не сообщается.

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