Финляндия ужесточает визовые требования к российским туристам. С 1 сентября при подаче заявления на получение шенгенской визы у отбывающих на отдых будут запрашивать все подтверждающие документы о поездке.

В настоящее время требуется только заполнить анкету, предъявить действующий заграничный паспорт, вложить в конверт с документами цветное фото, страховку и квитанцию об уплате визового сбора.

«В августе 2019 года мы опубликуем обновленные требования к подтверждающим документам на английском и русском языках на сайтах визовых центров Финляндии, расположенных в России», - рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В обновленный перечень могут войти: документы, подтверждающие гостиничную бронь, и проездные билеты, письменное описание планируемого маршрута, справка с места работы с информацией о размере зарплаты и выписка из банка за три предыдущих месяца.

До этого столь объемный пакет документов запрашивался в исключительных случаях. С чем связано ужесточение правил, не сообщается.