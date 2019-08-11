Захарова прокомментировала планы Киева вернуть Донбасс силами Нацполиции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что на Украине было подготовлено почти 800 полицейских, которых задействуют в «восстановлении государственного суверенитета на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские - беспилотники?», - написала Захарова.

Как говорится в сообщении на сайте Национальной полиции Украины, 800 сотрудников полиции прошли спецподготовку для того, чтобы поучаствовать в «возобновлении государственного суверенитета» на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Тренировки проводились при участии Национальной гвардии, спасательной и пограничной служб страны.

«В деоккупированных районах планируется создать 16 отделов и отделений полиции. Главной задачей полицейских станет обеспечение безопасности граждан и публичного порядка», - добавили в Нацполиции Украины.

При этом, пять лет назад Киев снял с себя ответственность за жителей Донбасса в зоне конфликта. Там было прекращено банковское обслуживание граждан, а сотовые операторы в ДНР до сих пор не связаны с Украиной.

Соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 21 июля, но до сих пор ВСУ нарушают режим перемирия, обстреливая населенные пункты в ДНР и ЛНР.