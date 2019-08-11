При ДТП под Казанью из автоцистерны вылилось опасное вещество

На трассе М-7 на выезде из Казани остановилась автоцистерна, перевозящая вещество тригонокс. ЧП произошло в Пестречинском районе на 829-м километре трассы М-7 у деревни Званка.

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«На трассе встала автоцистерна, перевозящая тригонокс в Стерлитамак из Бельгии. Из-за поломки холодильной установки произошла утечка вещества в виде испарения», - цитирует агентство «Татар-информ» пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Отмечается, что во время происшествия никто не пострадал. На месте работают пожарные.

Тригонокс - бесцветная жидкость, которая может взрываться от сильного трения или удара.