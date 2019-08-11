Гражданка США проводила инструктаж задержанным в автозаке: видео

Один из задержанных на митинге 10 августа, который проходил на проспекте Сахарова, опубликовал фотографии и видео из автозака с женщиной, которая консультировала «правильно составлять протокол». Она также была задержана сотрудниками правоохранительных органов и представилась гражданкой США Татьяной Бренник.

Женщина объясняла всем попавшим в автозак, как вести себя с полицией. По словам автора ролика, как «правильно» заполнить протокол, она проконсультировала и его самого.

«В автозаке оказалась женщина, которая провела инструктаж ребятам как обдурить ментов. Говорила, как правильно отвечать на вопросы, как заполнять протокол, и как избежать ответственности», - написал пользователь Антон Цаплин.

Бренник даже дала сфотографировать свой паспорт, чтобы молодые люди не сомневались, что она является американской гражданкой.

«Пожалуйста, пишем все, что забрали в протокол, прежде чем подписывать. Сотрясать воздух не надо, все под протокол. Либо отпускают, либо протокол, другого не дано. Протокол в административном задержании вы можете оспорить, у вас 10 дней», - говорит женщина на видео. «Клевая тетка, юрист, еще и гражданка США. Кстати, помогло - отпустили», - добавляет молодой человек.

Автор ролика также, объясняя как он вообще там оказался, признается, что лично он шел на проспект Сахарова послушать песни, а не на митинг.

«Громко, но, на самом деле, все так и было: пришел на концерт Кровостока на Сахарова - звук гавно, кстати - и после проехал. Пошел по делам после, наткнулся на толпу протестующих, стало интересно», - сказал он (орфография и пунктуация - автора).

О том, что они целенаправленно шли на концерт группы «Кровосток», рэпера Face и группы Ic3peak, но были задержаны, либо попали в гущу беспорядков в центре Москвы, рассказали журналистам и многие другие молодые люди.