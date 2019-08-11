Туристический автобус застрял под «мостом-ловушкой» в Сочи

В субботу туристический автобус застрял под одним из двух сочинских «мостов-ловушек» - на улице Яна Фабрициуса. Видео с инцидентом опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает издание Sochi News, местные водители отлично знают, где находятся «ловушки». В интернете есть множество сообщений о «жертвах» мостов на Фабрициуса и при въезде на Ареду.

Кроме того, перед мостами расположены предупреждающие знаки, но все равно редкая неделя в Сочи проходит без очередного застрявшего там автомобиля.