Мужчина под видом священника украл у бизнесмена 3 млн рублей

В Ленинградской области директор одной из коммерческих фирм стал жертвой изобретательного вора. Злоумышленник представился служителем церкви и под видом священника похитил у предпринимателя три миллиона рублей.

Потерпевший 1979 года рождения заявил о происшествии в правоохранительные органы.

«По его словам, неизвестный похитил деньги в помещении одного из банков города Кириши. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», - цитирует ТАСС сообщение регионального ГУ МВД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.