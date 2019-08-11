Мужчина под видом священника украл у бизнесмена 3 млн рублей
Потерпевший 1979 года рождения обратился с заявлением в полицию.
© Фото: Viktor Pogontsev, Russian Look, Globallookpress
В Ленинградской области директор одной из коммерческих фирм стал жертвой изобретательного вора. Злоумышленник представился служителем церкви и под видом священника похитил у предпринимателя три миллиона рублей.
Потерпевший 1979 года рождения заявил о происшествии в правоохранительные органы.
«По его словам, неизвестный похитил деньги в помещении одного из банков города Кириши. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника», - цитирует ТАСС сообщение регионального ГУ МВД.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.