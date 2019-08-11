Столкновения между верующими и полицией на Храмовой горе: кадры очевидца

На Храмовой горе в Иерусалиме прошли столкновения между мусульманами, которые собрались в честь праздника Курбан-байрам, и полицейскими. Очевидец опубликовал в Сети кадры с места событий.

Во время исламских праздников, Храмовую гору закрывают для представителей других религий. Но у иудеев сегодня день траура - в честь разрушенных Первого и Второго Иерусалимских храмов. Поэтому на непродолжительное время Храмовая гора была открыта для них. Сначала мусульмане вступили в конфликт с иудеями у входа на территорию святыни, после этого пришлось вмешаться силовикам.

По словам очевидца, что в результате происшествия были ранены 4 полицейских и 14 участников беспорядков.

Храмовая гора - это площадь в Иерусалиме, которая обнесена высокими стенами. На ее территории находились Первый и Второй Иерусалимский храмы, а сейчас расположены мечеть Аль-Акса и Купол Скалы.