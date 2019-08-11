СМИ: Бондарчук и Андреева поженятся осенью

Режиссер Федор Бондарчук намерен повторно связать себя узами брака. По крайней мере, об этом говорят инсайдеры, сообщает паблик Dark Cosmo.

Как стало известно, торжество якобы запланировано на начало осени. Однако точная дата и место церемонии остаются тайной.

Слухи о том, что 52-летний Федор Бондарчук и его избранница, 30-летняя актриса Паулина Андреева, готовятся пожениться, появились в начале этого года. Тогда у актрисы заметили кольцо на безымянном пальце, похожее на помолвочное.

Бондарчук и Андреева встречаются с 2015 года. В 2016 году пара официально подтвердила свои отношения, появившись на красной дорожке «Кинотавра», держась за руки.

Напомним, до Андреевой кинорежиссер был женат на журналистке Светлане Бондарчук. У них есть сын Сергей и дочь Варвара, а также уже двое внучек. Для Паулины Андреевой этот брак станет первым.