Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое опасных преступников

Двое пациентов, которые находились на принудительном лечении в психиатрической больнице в Волгоградской области, совершили побег. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 августа. Об этом рассказали «Звезде» в главном управлении МВД России по региону.

Информация о побеге двух мужчин из Волгоградской областной психиатрической больницы №1 поступила в полицию в 05.25 по местному времени. Из медучреждения скрылись 30-летний Роман Смородов, который был судим в 2004 году по статье «Убийство», и 31-летний Анатолий Машанин, его в 2011 году суд приговорил по статьям «Грабеж» и «Неправомерное завладение транспортным средством».

Из палаты Смородов и Машанин сбежали через окно, отогнув решетку. Мужчин поместили в стационар после того, как они были признаны опасными.

Они были пациентами психиатрической больницы с 2018 и 2019 года соответственно. Об этом сообщается на сайте главного управления МВД России по Волгоградской области.