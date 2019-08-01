Следователи вылетели в регионы Сибири и Дальнего Востока для установления причин пожаров

В регионы Сибири и Дальнего Востока направлены следователи СК для установления причин пожаров. Соответствующее распоряжение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В составе групп - опытные следователи, криминалисты и эксперты ведомства. Они должны будут обеспечить проведение мероприятий по исследованию данных, связанных как с распространением огня, так и с порядком предупреждения и предотвращения лесных пожаров.

В Красноярском крае, Иркутской области, республиках Саха (Якутия) и Бурятия действует режим ЧС из-за природных пожаров. Горит около трех миллионов гектаров тайги. Большинство очагов находятся в труднодоступных районах.

Накануне глава РФ Владимир Путин отдал распоряжение подключить к тушению пожара в Сибири силы Минобороны РФ. В ведомстве создали штаб и начали работы по ликвидации возгораний. Для этого была сформирована мощная авиационная группировка из самолетов, оснащенных специальным водосливным оборудованием.