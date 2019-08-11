«Жертвы» Эпштейна могут получить компенсацию из его имущества

Адвокаты предполагаемых жертв насилия финансиста Джеффри Эпштейна намерены добиться компенсации для своих подопечных.

Об этом заявила от лица пострадавших адвокат Лиза Блум.

«Жертвы заслуживают получения компенсации за причиненный им на всю жизнь ущерб», - написала она в Twitter.

© LisaBloom, Twitter

Другие правозащитники предполагаемых жертв назвали совершенное Эпштейном самоубийство эгоистичным поступком и заявили, что будут продолжать добиваться ответственности.

Лиза Блум также подчеркнула, что гражданское дело против имущества Эпштейна будет продолжено, пишет NBC News.

Обвиняемый в организации секс-торговли Эпштейн покончил с собой в тюрьме 10 августа. По данным свидетелей, с 2002 по 2005 года Эпштейн вступал в интимную связь с десятками несовершеннолетних девушек, многим из которых было не более 14 лет. Он расплачивался с ними наличными деньгами, а после поручал некоторым из них вербовать новых девушек. Сам Эпштейн отвергал обвинения.