В Белом море пропали 10 туристов

В Белом море пропала туристическая группа из десяти человек. Спасатели ожидают благоприятной погоды, чтобы приступить к поискам.

Последний раз пропавших видели 24 июля. С того момента туристы не выходили на связь. С целью оперативного поиска все находящиеся в районе суда были проинформированы о произошедшем.

По данным МЧС Республики Карелия, туристы могут находиться на одном из островов в Белом море и пережидать устоявшуюся непогоду.

Ранее спасательная служба эвакуировала пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов. Спасатели добрались до группы, которая подала сигнал бедствия в районе слияния рек Урик и Даялык. Из-за погоды удалось отправить вертолет к пострадавшим лишь 30 июля.