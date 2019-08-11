Водитель избил пассажирку маршрутки из-за трех рублей: видео

В Ставрополе водитель маршрутки избил пассажирку за то, что она не доплатила три рубля, потому что не знала, что плата за проезд увеличилась.

В маршрутках Ставрополя подняли цену за проезд на три рубля. Одна из пассажирок об этом не знала, заплатила «по-старому» и вышла. Водитель ее догнал, после чего несколько раз ударил по лицу.

Как рассказал родственник женщины, она заплатила за проезд 23 рубля, как привыкла, вместо 26 рублей. Дело в том, что в маршрутке не видели объявления об увеличении платы за проезд, пишет «Регион Онлайн».

«Женщина вышла из "Газели", водитель остановился и последовал за ней. Силой заставил вернуться к машине, оскорблял и накинулся с кулаками. Женщина отделалась синяками на лице», - рассказал он.

Пострадавшая жительница Ставрополя обратилась в полицию, однако водителя до сих пор не нашли.