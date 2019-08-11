Васильева рассказала, каким профессиям больше не будут обучать в колледжах

С 1 сентября 2020 года Министерство просвещения РФ планирует исключить около 100 позиций из перечня профессий и специальностей среднего профобразования и добавить несколько новых. Об этом заявила глава ведомства Ольга Васильева.

«Среди ближайших или уже состоявшихся обновлений такие специальности, как "Техническое обслуживание и ремонт биотехнических медицинских аппаратов и систем", "Аддитивные технологии" - то есть технологии с использованием 3D-печати», - рассказала в интервью изданию «Российская газета» министр.

Васильева отметила, что в список будут введены специальности «Мехатроника и мобильная робототехника», «Графический дизайн», «Монтажник оборудования мобильной связи» и «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Министр также рассказала, что из перечня специальностей среднего профобразования планируется исключить те, на которые за последние пять лет «никто или почти никто не поступал». Среди них числятся «Сушильщик в бумажном производстве», «Изготовитель эмалированной посуды», «Вышивальщица», «Ткач», «Сборщик изделий электронной техники».