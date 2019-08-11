Горько: влюбленные дайверы сыграли свадьбу в самой большой водной пещере Европы

Влюбленная пара дайверов решила сочетаться браком там, где они больше всего любят проводить время - под водой.

Норвежская любительница дайвинга Ина Траэлнес и ее жених из Финляндии Яни Сантала проплыли 450 метров в гротах под водой, чтобы оказаться в самой крупной пещере северной Европы, которая является частью подземной системы реки Плюра (Норвегия).

Там их уже ждала команда водолазов, видеокамеры и священник. На невесте из свадебного костюма была только фата, но жених все равно поклялся любить ее «и в горе, и в радости». Она ответила взаимностью. После этого влюбленные выпили по бокалу шампанского и вновь нырнули в воду, чтобы проделать обратный путь.

Теперь пара претендует на то, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннесса, поскольку до них проделать подобное еще никто не решался.