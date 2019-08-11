Сено и шины: «Брутатлон» определил самых сильных мужчин и женщин

В Испании прошел пятый ежегодный конкурс «Брутатлон» на бросание газовых баллонов и шин трактора. Он проводится в деревне Альдеа-дель-Обисло в провинции Саламанка.

Жители поселка в конкурсе соревнуются, показывая свою силу, в трех различных соревнованиях: в бросании газовых баллонов, подбрасывании шин для тракторов, а также гонках с соломенными тюками.

Испанцы говорят, что это «бюджетная версия» самого сильного человека в мире. Так местный клуб Los Zagales организовал конкурс для местных мужчин, желающих демонстрировать силу иными средствами.