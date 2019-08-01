Дорога из преисподней: пожарные показали на видео, в каких условиях приходится тушить сибирскую тайгу

Бригада эвенкийских пожарных сняла на видео полыхающую тайгу в районе поселка Куюмба в Красноярском крае. Автомобилю со спасателями удалось вырваться из огненной ловушки. Для этого водитель набрал максимально возможную для проселочной дороги скорость.

Из окон видно, что огромные языки пламени извиваются по обеим сторонам. Остается догадываться, какая температура была за бортом автоцистерны. Видео опубликовано в Twitter.

В Красноярском крае действует режим ЧС из-за природных пожаров. Аналогичная ситуация в Иркутской области, в республиках Саха (Якутия) и Бурятия. Горит без малого три миллиона гектаров тайги. Большинство очагов находятся в труднодоступных районах.

Накануне президент Владимир Путин распорядился подключить к тушению силы Министерства обороны РФ. В ведомстве уже отчитались о создании оперативного штаба и начале работ по ликвидации возгораний. Для этого сформирована мощная авиационная группировка из самолетов, оснащенных специальным водосливным оборудованием.