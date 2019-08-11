Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес российских мусульман. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В своей телеграмме Путин отметил, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, воспитывают в подрастающем поколении уважение к истории, традициям и обычаям предков.

«Один из главных и особо почитаемых последователями ислама праздник знаменует окончание паломничества к святым местам, служит единению людей, укреплению непреходящих ценностей любви, добра и милосердия», - подчеркнул президент.

Глава России оценил вклад мусульманских организаций в развитие плодотворного сотрудничества с государственными и общественными институтами, а также поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране. И пожелал мусульманам мира, счастья и благополучия.