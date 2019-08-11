В Балашихе обрушилась часть платформы на станции «Черная»

В подмосковном городском округе Балашиха произошло частичное обрушение платформы на железнодорожной станции «Черная». Сообщение об этом оперативный дежурный МЖД передал в областное управление МЧС 11 августа в 04.45.

Как отмечается на сайте ГУ МЧС России по Московской области, в результате ЧП железнодорожное полотно и линии электропередач не пострадали.

«Задержек в движении поездов нет. Посадка и высадка пассажиров, следующих в строну области, на данную платформу производиться не будет. Посадка и высадка пассажиров, следующих в строну Москвы, производится на соседнюю платформу согласно расписанию», - говорится в сообщении.

Пассажиров на станциях Горьковского направления о ЧП информируют по громкоговорителям в электропоездах. Для доставки пассажиров, следующих из Москвы на соседнюю станцию, выделен автобус.

Площадь разрушения платформы составила 180 квадратных метров.