Водитель Tesla назвал причину крупной аварии на МКАД

На 41-м километре МКАД произошла авария с участием автомобиля Tesla и эвакуатора. Генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков, который находился за рулем Tesla, рассказал «Звезде» об обстоятельствах случившегося.

По его словам, на МКАД он включил функцию «автопилот» и двигался с ограничением скорости 100 км/час.

«В сумерках после дождя, возможно, датчики не так хорошо работали и в один момент, когда я отвлекся, я с детьми ехал, что-то им сказал. Машина ехала по левой полосе и включенный автопилот не заметил, что в левой полосе на обочине, выступая чуть ли не на полосу, стоял эвакуатор», - уточнил автомобилист.

В итоге, машина, которую он приобрел четыре месяца назад, на полном ходу въехала в эвакуатор. По словам водителя, пассажиры успели покинуть автомобиль через задние двери, так как передние оказались заблокированными. После этого Tesla быстро сгорела.

В машине находились двое детей 9 и 10 лет. В результате аварии они получили ушибы. Сильно пострадал только сам водитель. По его словам, в больнице он проведет ближайший месяц.

Режим «автопилот» требует внимания и контроля водителя. Поскольку водитель в момент аварии отвлекся на детей, который сидели сзади, в суд он обращаться не станет.