Виртуозное выступление на грани возможного: яркие кадры шоу «Авиамикс» под Рязанью

Гиперзвуковые комплексы «Кинжал» и новые истребители Су-57 увидели зрители авиационного шоу на полигоне Дубровичи под Рязанью. Воздушный праздник предваряет основные этапы «Авиадартса» - состязания военных пилотов на Армейских международных играх, все это накануне дня ВВС.

Пара высотных истребителей МиГ-31К, вооруженная «Кинжалом», прикрыла штурмовую авиацию. Су-25СМ били авиационными бомбами точно в цель - по батарее ЗРК условного противника. Все это происходило на полигоне Дубровичи площадью более 7 000 квадратных метров, на котором были установлены 12 типов мишеней - всего около 60 уникальных целей.

После нанесенных бомбовых ударов Ту-22МЗ в земле остались воронки диаметром в шесть метров. В качестве мишени у бомбардировщиков была открытая стоянка самолетов. Например, Л-39 оказался уничтожен полностью - разбросаны только фрагменты.

Прикрывали бомбардировщики новейшие авиационные комплексы пятого поколения Су-57. Боевые машины совсем недавно успешно прошли испытания и уже приняты в серийное производство. Первый такой самолет поступит на вооружение ВКС в конце года.

Кроме того, прошло десантирование двух групп специального назначения из вертолетов Ми-8 беспарашютным способом - при помощи спусковых устройств. Они позволяют высаживать разведчиков с высоты до 45 метров на малые площадки, например крышу здания.

Также зрителям показали воздушную дуэль истребителей Су-35С, одиночный пилотаж Ми-28. А также боевой ударный Ка-52 «Аллигатор» показал, как умеет «кланяться».

Пилотажная группа «Беркуты» на Ми-28Н, выполняющая фигуры высшего пилотажа на боевых вертолетах также показала, на что способна. «Русские витязи» и «Стрижи» в очередной раз продемонстрировали виртуозное управление на грани возможного.

Шоу «Авиамикс» является, пожалуй, самой зрелищной частью конкурса «Авиадартс».

«Включая боевой наш ракетный комплекс "Кинжал", самолет 5-го поколения СУ-57, ударные возможности нашей боевой авиации - самолетов 4++ поколения СУ-35С. Мы довольны, все прошло безопасно», - рассказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ Андрей Юдин.

На полигоне Дубровичи также развернуты и мобильные пункты набора на военную службу по контракту. После такого авиашоу желающих связать свою судьбу с небом точно прибавится.