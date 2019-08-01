«Океанский щит - 2019»: масштабные учения стартовали на Балтике

В период с 1 по 9 августа 2019 года под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в акватории Балтийского моря проводятся оперативные учения «Океанский щит - 2019».

В рамках мероприятия планируется проверить готовность сил ВМФ к защите национальных интересов Российской Федерации и отработать навыки по управлению силами флота.

Основу корабельной группировки составляют корабли и суда, принимавшие участие в Главном военно-морском параде.

Всего привлекается 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов Военно-Морского Флота и Воздушно-космических сил, 10 634 человека личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации.