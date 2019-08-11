Названы самые богатые семьи мира

Агентство Bloomberg опубликовало рейтинг богатейших семей мира. На первом месте оказалась династия Уолтон. Они владеют крупной сетью магазинов Walmart. Так, в сумме все члены семьи владеют состоянием в $190,5 млрд.

На второй позиции рейтинга находится семейство Фрэнка Марса, свою компанию Mars Incorporated они основали еще в 1911 году. На данный момент их состояние оценивается в $126,5 млрд.

На третьей строчке оказались сыновья Фреда Коха. Семья основала корпорацию Koch Industries в 1940 году. Суммарно их состояние Bloomberg оценивает в $124,5 млрд.

Кроме того, издание отмечает, что всего 25 династий со всего мира контролируют порядка 1,4 триллиона долларов.