Лайфхак: водитель из США нашел способ обойти пробки

Житель Лос-Анджелеса нашел способ легко и быстро обходить дорожные пробки. Автомобилист просил других водителей пропустить его вперед при помощи таблички с надписью: «Пожалуйста, пропустите меня».

Мужчина вытаскивал ее из окна свой машины, после чего окружающие уступали ему дорогу. Затем вежливый водитель показывал табличку, на которой было написано слово «Спасибо!».

Видео с оригинальным методом миновать дорожные заторы в своем Twitter разместила автоледи, которая ехала за ним в пробке.