Азиатских леопардовых кошек изъяли во Внуково

Шесть котят азиатских леопардовых кошек стоимостью более одного миллиона рублей изъяли таможенники в аэропорту Внуково у пассажира, прилетевшего из Узбекистана.

В ходе обыска квартиры нарушителя сотрудники таможни обнаружили также двух орангутанов, которых ранее мужчина незаконно ввез в ЕАЭС.

«Животные перевозились гражданином России в трех пластиковых корзинах, упакованных в полиэтиленовый пакет», - пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста аэропорт Внуково (пассажирский) Внуковской таможни Виталий Маслов.

Отмечается, что разрешительных документов на содержание и перевозку животных, предусмотренных Конвенцией СИТЕС, у задержанного не было. Все животные были изъяты. Котят на данный момент передали в Благотворительный фонд защиты животных «Бим», а орангутанов - в Московский зоопарк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и боеприпасов, а также стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере, либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»). В настоящее время проводится проверка, в частности, выясняется, откуда у мужчины оказались животные.