Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии

Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил юрист Андрей Портнов.

По его словам, ряд сотрудников Укроборонпрома и Укрэксибанка обвиняется в перекачке финансов в офшоры под вымышленные контракты. Как отметил Портнов, таким образом обвиняемые нанесли серьезный ущерб бюджету Украины.

Следствие полагает, что для этих целей бывший украинский президент в 2016 году отменил акты Нацбанка Украины о валютном контроле внешнеэкономических операций и позволил совершать переводы без контроля НБУ.

Как пояснил юрист, так Порошенко и его сподвижники украли несколько миллиардов гривен у украинской армии.

Ранее на Украине возбудили очередное уголовное дело против бывшего президента страны. Его подозревают в незаконном вмешательстве в судебный процесс и давлении на судей. В качестве заявителя выступил экс-глава Апелляционного суда Киева Антон Чернушенко.

По его словам, Порошенко и бывший заместитель главы администрации президента Алексей Филатов лично требовали у него вынесения конкретных решений по различным делам с октября 2014 года.