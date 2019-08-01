Пенсии, госпрограммы и многое другое: что изменится в жизни россиян с августа

С сегодняшнего дня Пенсионный фонд России (ПФР) индексирует выплаты некоторым категориям работающих пенсионеров. Пенсии будут пересчитывать индивидуально, исходя из размера заработной платы, количества накопленных баллов и даты оформления выхода на заслуженный отдых. Процедура автоматическая, никаких бумаг получателям выплат заполнять не придется, напоминают в ПФР.

Перерасчет коснется и тех, кому положены выплаты по инвалидности и потере кормильца. В последнем случае их пересчитают, только если пенсию назначали в прошлом году. Как и для работающих пенсионеров, размер индексации будет зависеть от дохода гражданина, стоимости его баллов и даты выхода на пенсию.

«Для тех, кто оформил страховую пенсию до 1 февраля 2016 года, прибавка составит 214 рублей, с 1 февраля 2016-го до 1 февраля 2017-го - 222 рубля, с 1 февраля до 1 апреля 2017-го - 234 рубля, с 1 апреля 2017-го по 1 января 2018-го - 235 рублей, с 1 января 2017-го по 1 января 2018-го - 244 рубля», - говорится в сообщении Пенсионного фонда России.

С 1 августа жители Бурятии и Забайкальского края смогут принять участие в государственной программе «Дальневосточный гектар», так как эти регионы вошли в состав Дальневосточного федерального округа. Бесплатные земельные участки будут раздавать до 1 февраля следующего года.

С 1 февраля по 1 августа 2020 года на получение земли смогут рассчитывать остальные жители ДФО, а посте 1 августа - все граждане России, иностранцы и участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников.

Сегодня в силу вступает закон об ипотечных каникулах. Граждане, которые воспользуются такой возможностью, смогут скорректировать договор с банком-кредитором.

С 4 августа вступает в силу постановление правительства о минимальной страховой сумме по риску утраты жилья в результате ЧС в размере от 300 до 500 тысяч рублей и правилах расчета максимального размера ущерба. Право разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба для местных жителей получат региональные власти.

Предусмотрена компенсация двух видов: либо выплатой стоимости материального ущерба, либо предоставлением нового жилья. В последнем случае необходимо наличие свободных квадратных метров в специальном фонде.

Страхование жилища при этом остается делом добровольным, оформить его можно в рассрочку и оплачивать ежемесячно по квитанциям за жилищно-коммунальные услуги.