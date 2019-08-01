Украинские СМИ раскрыли секретные обстоятельства уголовных дел против Порошенко

Стали известны обстоятельства открытых против бывшего украинского лидера Петра Порошенко уголовных дел.

В специальном репортаже украинского телеканала «1+1» рассказывается о размере «сэкономленных» бывшим президентом средств при деятельности завода «Кузница на Рыбальском», опосредованным владельцем которого Порошенко являлся до 2018 года.

В частности, журналисты привели конкретные данные: при ремонте флагмана ВМС Украины, фрегата «Гетман Сагайдачный», отказали три дизельных двигателя, приводящие его в движение. Но «Кузницу на Рыбальском», несмотря на это, привлекли к еще более крупному заказу: при проведении ремонтных работ десантных катеров «Гюрза» и «Кентавр» завод завысил их стоимость, тем самым «заработав» около 20 миллионов долларов. В общей сложности при работе только лишь с несколькими крупными заказами бывший украинский президент смог получить свыше 70 миллионов долларов.

В сюжете также высказывается мнение о том, что в случае ухудшения положения Порошенко на Западе найдутся желающие предоставить ему убежище. Ролик, набравший уже более полумиллиона просмотров, опубликован на YouTube-канале «1+1».

Напомним, имя Петра Порошенко упоминается в 11 уголовных делах. Среди них дело об уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов, о возможной государственной измене и захвате власти и другие. Экс-президент не явился на допрос в Государственное бюро расследований ни по одному из них, а после и вовсе покинул страну, отказавшись от государственной охраны и вылетев в Турцию.