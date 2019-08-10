Мост со стеклянным полом на головокружительной высоте: рискнули бы пройтись?

В Китае несколько лет назад появилась самая большая в мире смотровая площадка, сделанная из стекла. Сооружение расположено на высоте 400 метров над землей.

Конструкция состоит из двух выступающих 72-метровых стеклянных мостов, заканчивающихся круглой панорамной площадкой. Площадь прозрачной платформы составляет 415 квадратных метров.

Достопримечательность вызывает большой интерес у туристов, через стеклянный пол и ограждения можно полюбоваться открывающимися живописными видами.

Некоторые с трудом передвигаются по полу, что неудивительно, поскольку под ним ничего нет, у посетителей начинает кружиться голова и создается ощущение, что они парят в воздухе. Многие туристы не решаются опускать глаза вниз, а смотрят только прямо перед собой.

Впрочем, на самом деле бояться нечего, поскольку при строительстве объекта было использовано особо прочное стекло, а также титан.