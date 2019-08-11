Момент аварии с Tesla на МКАД попал на видео

Момент аварии, которая произошла на 41 километре МКАД, с участием автомобиля Tesla и эвакуатора, попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль врезается в эвакуатор, после чего его заносит в сторону.

Ранее «Звезде» стало известно, что за рулем легкового автомобиля находился генеральный директор УК «Арикапитал» Алексей Третьяков. В салоне авто, по предварительным данным, также были двое его детей.

Пострадавших доставили в ГКБ им. Виноградова.

«Все живы, все в порядке. Алексей не в коме», - сообщила подруга Алексея Третьякова Олеся Огарева.

По предварительной версии, Tesla ехала на автопилоте и не распознала стоящий впереди эвакуатор, после столкновения с которым она и загорелась.