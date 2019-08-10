Многотысячное стадо уток парализовало движение в Индии: видео

В индийском штате Керала огромное стадо уток, переходя через дорогу, на несколько минут остановило все транспортные средства. Птиц было так много, явно несколько тысяч, что казалось, их поток не остановится никогда.

Крякающей армией пернатых управляли фермеры - женщина в яркой оранжевой одежде и мужчина. Они длинными палками указывали направление движения птицам, что получилось вполне успешно. В итоге все утки вписались в поворот, а машины продолжили движение.

Как пишет Daily Mail, птиц таким образом переводили пастись на близлежащее поле.