Минздрав назвал самые здоровые регионы России

Самые здоровые люди России живут на Кавказе - в Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках. А вот больше всего больных зарегистрировано в Алтайском крае, Санкт-Петербурге и Карелии. Такую статистику привели в Минздраве, опираясь на итоги 2018 года.

Так, в Кабардино-Балкарии на 100 тысяч жителей в прошлом году было зарегистрировано 95,7 тысяч заболевших. В Чечне эта цифра на то же количество населения составила 96,3 тысячи больных. А в Курской области - 116,5 тысячи.

При этом данный показатель не демонстрирует число заболевших людей, а говорит о случаях выявления болезней. То есть у одного человека одновременно могло быть несколько заболеваний, пишет РИА Новости.

Что касается случаев новых заболеваний, то их больше всего в 2018 году выявили в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.