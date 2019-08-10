Истребитель Су-30 разбился в Индии: видео

Истребитель Су-30 МКИ ВВС Индии потерпел крушение в штате Ассам на востоке страны, сообщает китайское агентство Xinhua.

«Истребитель Су-30 ВВС Индии разбился в северо-восточном индийском штате Ассам в четверг вечером. Оба пилота благополучно катапультировались из самолета и были спасены», - говорится в сообщении.

Самолет разбился сразу после взлета с военной базы во время регулярного тренировочного полета. Он упал около 20.30 по местному времени 8 августа. Отмечается, что один из летчиков получил травму ноги.

Су-30 МКИ является модернизированной версией российского истребителя, созданной для поставок в Индию. На вооружении ВВС Индии более 270 таких самолетов.