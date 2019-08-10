Два микроавтобуса столкнулись на трассе Тамбов - Воронеж: есть жертвы

Два микроавтобуса столкнулись на трассе Тамбов - Воронеж. В результате аварии погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

В результате ДТП еще 8 человек пострадали. Они доставлены в больницу имени Архиепископа Луки.

На опубликованных кадрах с места аварии видно, что один из микроавтобусов завалился на бок, а другой улетел в кювет.

На данный момент выясняются причины случившегося.