Кадры массированного артиллерийского удара украинских военных по ДНР

Опубликованы кадры массированного удара ВСУ по населенному пункту Коминтерново на юге ДНР, в результате чего два человека погибли, о чем ранее заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин.

Украинские силовики вели огонь по ДНР из 120-мм минометов, применяли стрелковое оружие, БМП и автоматические станковые гранатометы.

© Народная милиция ДНР

По словам Пушилина, обстрелы стали очередной провокацией, чтобы спровоцировать ополченцев на нарушение достигнутых договоренностей. На нее бойцы ДНР не поддались. Глава республики призвал международных наблюдателей вмешаться и «принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств».

© Народная милиция ДНР

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 21 июля. В этот же день в ДНР заявили о срыве соглашений с Киевом.

© Народная милиция ДНР

Кроме того, разведка ДНР заявляла о приведении в высшую степень боевой готовности и выдвижении на передовые позиции частей ВСУ на Мариупольском направлении.