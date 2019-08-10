Путешествующая автостопом молодая пара пропала в Забайкалье

В Агинском районе Забайкальского края пропала молодая пара, путешествующая по России автостопом.

Как сообщает издание «Чита.Ру», 26-летний ростовчанин Дмитрий Бурунин и 30-летняя москвичка Наталья Тулякова не выходили на связь с 3 августа. Об этом рассказала подруга пары. Она отметила, что ранее молодые люди публиковали сообщения в соцсетях ежедневно.

«Никаких сообщений не было и никаких постов в соцсетях тоже. Телефоны отключены, на сообщения не отвечают, в том числе СМС», - уточнила она.

По словам подруги пары, Бурунин познакомился с Туляковой в Москве, после чего они поехали путешествовать по стране. Они побывали на Урале, объехали Монголию и планировали через Забайкалье и Бурятию направиться на Дальний Восток. Отмечается, что в основном они ехали автостопом.

Друзья молодых ребят обратились в полицию и поисковые отряды «Лиза Алерт» и Кости Долгова. В пресс-службе регионального УМВД подтвердили, что в Забайкалье пропали двое путешественников и сказали, что проводятся поисковые мероприятия.