И снова с 1 сентября: как не разориться на подготовке детей к новому учебному году

Родителям школьников в преддверии нового учебного года не обязательно приобретать сразу все канцелярские принадлежности. Расходы можно распределить, заранее приобретя самое нужное, а траты на школьную форму и вовсе компенсировать за счет государства.

Подготовиться финансово к августовским закупкам и сентябрьским родительским собраниям, помогут краткосрочное планирование и накопление средств, считает эксперт проекта Минфина России по повышению финансовой грамотности Ольга Андреева.

«Необходимо заранее заложить эти расходы вкупе со взносами на первых родительских собраниях, примерные суммы известны с предыдущего года обучения. Попробовать сберечь определенную сумму в мае, июне и июле за счет удешевления продуктовой корзины благодаря сниженным ценам на овощи и сезонные фрукты», - цитирует Андрееву РИА Новости.

Кроме того, при покупке канцелярских принадлежностей стоит учитывать требования школы, а не желания ребенка. Для того, чтобы яркие дневники или разноцветные дорогие тетради не пылились на полке, если школа такие предметы не допускает. Что касается школьной формы, то никто не вправе навязывать родителям того или иного изготовителя одежды. И если родители умеют шить, они вполне могут сшить форму сами, объясняет Андреева. А в региональных администрациях городов и поселков предусмотрено даже выделение бюджетных средств на покупку школьной формы. Это особенно касается малоимущих и многодетных семей.

С 9-10 лет ребенку можно поручить проверить его письменные принадлежности, оставшиеся с прошлого года, и определить, что ему может пригодиться в новом, чтобы не покупать лишнее. А если купить все же что-то необходимо, то можно приобретать не все сразу. На первое время учащемуся хватит шесть-семь тетрадей, один альбом, одна упаковка цветных карандашей, синие и цветные ручки, канцелярский клей, обычная цветная бумага, ластик, пластилин.