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США могут повторить провал Рейгана с «Северным потоком-2»

Василиса Морозова
08:21 10.08.2019
США слишком нерешительно противодействует реализации проекта по строительству газопровода «Северный поток-2», уверены американские эксперты.
США могут повторить провал Рейгана с «Северным потоком-2»
© Фото: Nord Steram 2, Globallookpress

США нерешительно противодействуют реализации проекта строительства «Северного потока-2», что похоже на провал 40-го президента США Рональда Рейгана, не помешавшего распространению советского газа в Европу, пишет Bloomberg.

Издание, ссылаясь на старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна, утверждает, что в эпоху Рейгана Штаты пытались ограничить экспорт советского газа в Европу, однако их действия не привели ни к каким результатам. Так, сенат конгресса США не проголосовал по законопроекту о санкциях против строительства российской трубы. Планируется, что газопровод достроят в 2019 году.

«Сегодня можно ожидать похожего результата. Уже слишком поздно, чтобы все это имело особое значение, поскольку большую часть трубопровода уже проложили, если только США не попробуют прибегнуть к санкциям, имеющим обратную силу», - сказал эксперт, отмечая, что ограничения «могли бы устроить бурю по эту сторону Атлантики».

Специалист по биржевому товару Лоран Сегален отметил, что причиной сопротивления Вашингтона может быть желание вывести на рынок ЕС американский СПГ.

«Германия — лакомый кусок, который американские производители СПГ хотят отобрать у русских», — пояснил Сегален.

Напомним, проект строительства газопровода «Северный поток-2» поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Он проходит от России до Германии по дну Балтийского моря для обеспечения надежных поставок газа в Европу. Против выступили Украина, США, Польша, Латвия, Литва и Эстония.

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