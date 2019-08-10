Три полосы на МКАД перекрыли после ДТП с пятью авто

Пять автомобилей столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы утром 10 августа, в результате чего пострадали четыре человека. Движение на трех полосах было перекрыто.

«На 74 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Движение на данном участке затруднено», - говорится в сообщении столичного департамента транспорта.

По данным экстренных служб, две грузовые и три легковые машины столкнулись на внутренней стороне МКАД, пострадали четыре человека. Как пишет РИА Новости, одни из машин после столкновения влетела в остановку общественного транспорта, к счастью, там в этот момент не было людей.

В настоящее время на месте работают оперативные службы Москвы. Обстоятельства ДТП выясняются.