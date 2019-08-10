В США умер художник комиксов Marvel Эрни Колон

В США скончался известный художник и редактор комиксов Эрни Колон. Он сотрудничал с компаниями DC, Marvel и Harvey Comics. Cреди самых известных работ, в которых специалист принимал участие, - «Зеленый фонарь», «Чудо-женщина» и «Флэш».

Колону было 88 лет, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

«Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера вечером в своем доме, в окружении своей семьи после года борьбы с раком. Наследие, которое он оставил после себя, - потрясает: более 60 лет работы с комиксами, не считая картин, книг и скульптур. Не было ничего, что бы он не умел. Когда люди спрашивали: "Ты все еще рисуешь?", он отвечал, что будет рисовать, даже если ему за это не будут платить», - написано на странице художника в Facebook.

Помимо того, что Колон занимался редактированием комиксов, он был также писателем и колористом.