Венедиктов сообщил об «очень плохом» состоянии Горбачева

Состояние бывшего экс-президента СССР Михаила Горбачева «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов на передаче «Гордон».

«С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни — ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице», - рассказал он.

По словам Венедиктова, бывший советский лидер периодически предлагает вст ретиться в ресторане, а журналист не может ему отказать. Он отметил, что по рекомендации врачей они пьют пиво, хотя раньше употребляли водку.

Журналист также рассказал, что Горбачев читает новости с помощью планшета. Однако, к примеру, сериал «Чернобыль» он не стал смотреть.

В конце апреля сообщалось, что Михаила Горбачева госпитализировали и он не смог приехать на премьеру картины «Встреча с Горбачевым» Андре Сингера.