Названы наиболее распространенные фамилии в России

На протяжении уже многих лет в России остаются популярными фамилии Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов. Об этом заявил председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин. При этом, по словам специалиста, в зависимости от региона страны список наиболее часто встречающихся фамилий может варьироваться.

Так, в Екатеринбурге в топ-100 самых распространенных фамилий на первое место вырвался Кузнецов. Затем следуют Ивановы, после идут Поповы и Смирновы. А вот что касается России в целом, то по стране лидирует фамилия Смирнов, пишет «Российская газета».

По словам Алексея Мосина, в какой-нибудь небольшой российской деревне может не оказаться вовсе ни Ивановых, ни Кузнецовых. И вот в большом городе стойкая четверка самых распространенных фамилий обязательно проявится.

В начале XXI века список 500 самых популярных русский фамилий составили в Институте русского языка РАН. Первая десятка из него выглядит так: Иванов, Смирнов, Кузнецов, Попов, Васильев, Петров, Соколов, Михайлов, Новиков, Федоров.